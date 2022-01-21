Губернатор Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

27 января Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь ответил на актуальные вопросы жителей Верхневолжья. Главной темой стали предпринимаемых в регионе меры противодействия новой волне коронавируса.

В регионе в целом усилены все направления в здравоохранении. Предусмотрено развертывание дополнительных коек в госпиталях, создан запас лекарственных препаратов, кислорода, средств индивидуальной защиты для медучреждений.

Расширяется кадровый состав. К работе привлекаются будущие медики, в том числе, в консультационный центр 122, в котором также увеличили число линий. Сюда же будут переадресовывать звонки из поликлиник, оставшиеся без ответа.

По-прежнему обеспечена доступная вакцинация для жителей региона через прививочные кабинеты, пункты в крупных торговых центрах и мобильные точки.

Отдельно Губернатор остановился на защите детей от новой коронавирусной инфекции.

Есть готовность к расширению инфекционного коечного фонда, в том числе на базе детской городской больницы №3 в Твери, продолжают работу специализированные инфекционные отделения для детей с коронавирусом.

Говоря о возможности перевода учреждений образования на дистанционный формат работы, Губернатор отметил: переводить всех школьников на дистанционное обучение массово не планируется. В Тверской области также готовы начать и вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 18 лет – 720 доз вакцины на эти цели уже поступило в регион.

В прямом эфире шла речь о других важных направлениях в жизни области. Тверская область в числе первых регионов страны стала площадкой для обсуждения законопроекта о местном самоуправлении.

Новый законопроект предусматривает одноуровневую систему организации местного самоуправления – останутся только городские и муниципальные округа. Это позволит повысить эффективность управления территориями за счёт создания единого центра принятия решений, сократить административно-управленческий аппарат. А также аккумулировать финансовые и административные ресурсы для участия в федеральных и областных программах и приблизить местную власть к населению.

Вопросы от жителей в прямом эфире касались и других актуальных направлений. Игорь Руденя рассказал о начале в 2022 году ремонта участка дороги Вышний Волочёк-Бежецк-Сонково в Сонковском районе.

Также речь шла о реализации проектов Программы поддержки местных инициатив. Одним из направлений программы является проект «Школьный бюджет». В ходе прямого эфира глава региона поддержал новое предложение – студентка РАНХиГС Ярослава Михайлик попросила сделать отдельный блок в программе по реализации студенческих проектов. Игорь Руденя считает: как вариант – это возможно через грантовую поддержку.

В завершение прямого эфира Игорь Руденя напомнил о памятной дате: 27 января 78 лет исполнилось со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продолжалась 872 дня.

«Как и все граждане России, с глубоким уважением отношусь к тем людям, которые пережили блокаду. Кто-то отдал свою жизнь. Это еще раз напоминает всему миру о несгибаемости нашей страны и наших людей. Даже в таких сложных условиях они выжили и победили. Уверен, из года в год все поколения будут помнить и чтить подвиг ленинградцев», – сказал Игорь Руденя.

В регионе сегодня проходила патриотическая акция «Блокадный хлеб», в ходе которой волонтеры раздавали «блокадный паек» – 125 грамм хлеба, минимальная норма которая полагалась жителям блокадного Ленинграда в сутки на человека в самый тяжелый период блокады.

Пресс-служба Правительства Тверской области