ПАМЯТНАЯ ДАТА

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Уважаемые жители Тверской области! Дорогие ветераны Великой

Отечественной войны!

Поздравляю вас с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады! Битва за Ленинград, продолжавшаяся долгие 872 дня, навсегда вошла в героическую летопись нашего Отечества. Ни страшный голод, ни холод, ни постоянные бомбардировки и обстрелы не смогли сломить волю защитников и жителей блокадного города. Мы чтим беспримерный подвиг ленинградцев. Он навсегда останется для нас и всех поколений граждан России символом мужества, стойкости и самоотверженности, величия духа и беззаветной любви к Родине. Желаю вам здоровья, мира, бодрости духа и благополучия!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

«ХРОНИКА БЛОКАДЫ»: УРОК МУЖЕСТВА

В 1995 году российским правительством принят закон о Днях воинской славы. Дата 27 января выбрана не случайно. В этот день в 1944 году была снята блокада города Ленинграда.

Этой скорбной и в то же время торжественной дате были посвящены встречи со школьниками города в Конаковском краеведческом музее. В ходе презентации перед глазами ребят прошла вся хроника тех трагических событий. Звучал голос Юрия Левитана, Ольги Берггольц, отрывок из ленинградской симфонии Д. Шестаковича, которую назвали «Блокадным оружием». А когда ребята держали в руках ту самую блокадную карточку (копию её) и 125-граммовый ломтик черного хлеба, в зале стояла тишина. Это была минута молчания, дань памяти наших школьников тем событиям и подвигам защитников Ленинграда.

К сожалению, на встрече не смогли присутствовать наши земляки, пережившие блокаду. Наш музей собирает материалы из их домашних архивов и рассказов, и мы будем благодарны родственникам, предоставившим свои материалы в архив Конаковского краеведческого музея.

Т. Бутузкина,

научный сотрудник Конаковского краеведческого музея.

ПАМЯТЬ О 872 ДНЯХ...

С 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года продолжалась блокада Ленинграда: 872 дня страха, боли, невосполнимых потерь, беспримерного мужества и жажды мирной жизни.

Героической победе мы обязаны воинам-защитникам, людям, проложившим «Дорогу жизни», труженикам тыла и обычным горожанам, чей дух так и не был сломлен, несмотря на суровые испытания в условиях блокады. В память о днях, полных трагедии и героизма, юнармейцы отрядов «Стребин» и «Иволга» записали видеописьмо с обращением к жителям блокадного Ленинграда. Также на территории Конаковского района с 18 по 27 января проходит федеральная патриотическая акция «Блокадная ласточка». Так с младшей группой юнармейского движения из центра молодежной политики «Иволга» прошло тематическое занятие, в рамках которого ребятам рассказали историю акции. После этого ребята своими руками оформили стенд с заранее подготовленными фигурками ласточек, несущих добрую весть. Священник отец Антоний провел среди ребят беседу о любви к близким, окружающим и своей Родине.

Также на территории Конаковского района проходит еще одна традиционная акция - «Блокадный хлеб», о которой мы не раз рассказывали. Мероприятия в ее рамках проходят на территории всего района, в учебных и культурных учреждениях. И сегодня в районном Дворце культуры «Современник» в 12 часов состоится общерайонная акция «Блокадный хлеб», которую при поддержке администрации Конаковского района проводит ЦМП «Иволга».

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

27 января мы отмечаем памятную для всей страны дату – День снятия блокады города Ленинграда. В этот день помощник священника Андрей Александрович провел воспитательное мероприятие «Добро и зло» с ребятами начальных классов. Как рассказать современным детям о тех днях? Как найти слова, чтобы поняли, чтобы отозвалось сердце?

Отец Андрей Александрович рассказал школьникам о самых героических страницах войны - обороне и снятии блокады Ленинграда, о героизме жителей блокадного города, в том числе детей. Ребята узнали о том, как маленькие ленинградцы в блокадном городе сражались с голодом, холодом, смертью, как с первых дней войны старались помочь взрослым: вставали за станки вместо ушедших на фронт родителей, строили оборонительные укрепления, ухаживали за ранеными. В ходе беседы, показа отрывков документальных фильмов не было ни одного равнодушного ученика, многие дети не могли сдержать слёз, ещё никогда не было на классных часах такой «горькой» тишины… В старших классах были представлены презентации о хронике блокадного Ленинграда. Присутствовавшие почтили минутой молчания память погибших и умерших от голода ленинградцев.

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Накануне 27 января, к международному дню памяти жертв Холокоста под названием «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение», в фойе школы был оформлен тематический стенд. Во всех классах прошли классные часы, на которых ребята соприкоснулись с трагическими событиями уничтожения евреев нацистами и их союзниками в период с 1933 по 1945 год, узнали о бесчеловечном отношении нацистских преступников к пленным в концлагерях. Ребята смогли сделать важные выводы о необходимости сохранения правды в отечественной истории, а также важности борьбы с расизмом и ксенофобией в современном мире.

В завершение учащиеся почтили память павших минутой молчания.

Педагогический коллектив Озерецкой средней школы.