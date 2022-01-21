РДШ И ВОЛОНТЁРСТВО - ЭТО ИНТЕРЕСНО!



Наверно, уже многие, особенно среди школьников, слышали аббревиатуру РДШ. Это российское движение школьников, общественно-государственная детско-юношеская организация, занимающаяся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. Участником РДШ можно стать с 8-летнего возраста.

Отрадно, что на смену «тимуровцам» и пионерам наконец-то пришли участники нового молодёжного движения. И хотя в годы нашего детства они назывались более благозвучно, как говорится, «лиха беда начало». Главное, что школьников объединяют для хороших дел. В структуру РДШ входят региональные, местные и первичные отделения.

И 20 января в районном ДК «Современник» впервые в нашем районе прошло мероприятие местного отделения РДШ Конаковского района, в котором приняли участие представители всех школ г. Конаково, д. Вахонино, а также представители центра молодежной политики «Иволга» Конаковского района и гости из Твери в лице прекрасных девушек-волонтёров из ТВГУ.

В Конаковском районе зарегистрированы и развиваются четыре первичные организации РДШ на базе образовательных учреждений города и района. Они работают при МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский (98 школьников), МБОУ СОШ № 9 (20 школьников), МБОУ СОШ д. Вахонино (19 школьников) и МБОУ СОШ п. Озерки (12 школьников). Всего 149 человек. Также в процессе создания - организации при 3, 7 и 8 школах г. Конаково.

Главный специалист управления образования администрации Конаковского района Маргарита Гучмазова от муниципальных властей пожелала участникам организации сплотиться, познакомиться друг с другом на этом мероприятии, а заместителям директоров по воспитательной работе – поддерживать учеников в этой деятельности, которая будет развиваться и расширяться.

Также ребят приветствовал региональный координатор РДШ Тверской области Никита Радчук, который очень интересно рассказал о возможностях участников Российского движения школьников, в котором любой подросток может реализовать свои амбиции, стать частичкой интересного общества, объездить всю страну и научиться многому. Мероприятие было посвящено волонтёрскому движению и проблемам экологии. Волонтёры-студенты ТВГУ, которые готовили волонтёров на крупные мероприятия в нашей стране, в том числе на Олимпийские игры в Сочи, провели интересный квест «Путь волонтёра». Они задавали учащимся сложные, но интересные вопросы по проблемам экологии и волонтёрства в нашей стране. Самые активные участники квеста получили подарки, а все участники – электронные сертификаты о его прохождении.

Александр Федюк, председатель первичного отделения РДШ МБОУ СОШ г. Конаково № 9, поблагодарил всех собравшихся школьников за участие и гостей из Твери за интереснейший квест.

В рамках дальнейшей работы со школьниками в феврале в ДК «Современник» планируется провести районный форум «День науки». В мероприятии примут участие представители ТВГУ, Конаковского колледжа, ВПСО «Сова». «День науки» обещает быть масштабным и насыщенным. Мы обязательно про него расскажем.

Людмила КИКАЛО.

Фото: Никита Радчук.