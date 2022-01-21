ПОМОЩЬ ПРИШЛА ВОВРЕМЯ

Сотрудники ГИМС МЧС России по Конаковскому району спасли тонувшего рыбака.

ЧП произошло в субботу утром на Мошковичском заливе. Сотрудники Гостехнадзора и ГИМС МЧС России по Конаковскому району, Управления ГИМС МЧС России Тверской области совместно с полицейскими проводили на Волге операцию «Снегоход», в которой участвовали представители СМИ.

На одном из катеров на воздушной подушке старший государственный инспектор Конаковского отделения ГИМС МЧС России по Тверской области руководитель отделения Сергей Анатольевич Боровков вместе с госинспектором Алексеем Андреевичем Колесовым объезжали территорию вдоль Волги, когда на телефон 112 поступило сообщение от рыбаков, что на Мошковичском заливе в полынью провалился мужчина на снегоходе.

Рыбак 1979 года рождения, приезжий из г. Зеленограда. Ему в этот день повезло: сотрудники ГИМС находились недалеко и уже через пять минут его вытащили из полыньи. На катере пострадавшего быстро доставили на берег у «Конаково Ривер Клаба», где уже ждали медики «скорой помощи». Мужчину осмотрели. От госпитализации он отказался.

Сотрудники ГИМС отвезли его в деревню в Конаковском районе, где его ждал отец. Теперь рыбак может 22 января отмечать свой второй день рождения. Хороший сюжет удалось снять нашим тверским коллегам, операторам телевидения телеканала «Россия», которые участвовали в операции «Снегоход» и стали свидетелями чудесного спасения.

Людмила КИКАЛО. Фото автора.