Технологии Тверской области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами востребованы в регионах страны

Технологии Тверской области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами востребованы в регионах Российской Федерации – тверское предприятие «Экомашгрупп» реализовало очередной проект по созданию автоматизированного мусоросортировочного комплекса.

Потенциал «Экомашгрупп» высоко оценил Губернатор Игорь Руденя при посещении производства компании в промзоне «Лазурная» в Твери в 2020 году.

Глава региона подчеркнул – предприятие вносит вклад в формирование комплексной системы обращения с ТКО в рамках национального проекта «Экология».

«Направление обозначено Президентом РФ в числе приоритетных. На предприятии применяются лучшие инновационные технологии, созданы высокотехнологичные рабочие места, трудится хороший коллектив», – отметил тогда Игорь Руденя.

«Экомашгрупп» реализует проекты не только на территории Тверской области, но и в других субъектах страны. Так, в Солнечногорске Московской области компания выполнила разработку, производство и наладку оборудования для мусоросортировочного комплекса мощностью 500 тыс. тонн отходов в год.

При проектировании комплекса специалисты пользовались технологией BIM проектирования. Это позволило понять, как он будет выглядеть в реальных условиях и оценить удобство эксплуатации на протяжении всего цикла работы объекта. Оборудование комплекса соответствует высоким международным стандартам, автоматизация составляет 83%.

Тверская техника сегодня востребована в самых разных сферах. Так, в Мурманске успешно работают новые комбинированные каналопромывочные машины, созданные компанией «ТверьКоммаш».

Пресс-служба Правительства Тверской области