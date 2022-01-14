Губернатор Игорь Руденя подписал распоряжения о кадровых назначениях в Правительстве региона

27 января Губернатор Игорь Руденя подписал распоряжения о кадровых назначениях в Правительстве Тверской области.

На должность заместителя Председателя Правительства Тверской области – Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области назначен Александр Цветков. Ранее он возглавлял данное Министерство.

Продолжат работу в статусе руководителей ведомств Министр культуры Тверской области Татьяна Сальникова, начальник Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Артём Строганов и начальник Главного управления «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Сергей Умников.

Пресс-служба Правительства Тверской области