Игорь Руденя поздравил со 101-летиемучастницу Великой Отечественной войны Нину Андреевну Понамарёву

27 января 101год исполнился участнице Великой Отечественной войны, ветерану труда Нине Андреевне Понамарёвой. С этой датой жительницу посёлка Терелесовский Вышневолоцкого городского округа поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вы родились на тверской земле, которой посвятили всю свою жизнь, преодолев испытания Великой Отечественной войны, достойно трудясь в мирные годы. Пусть душевное тепло и забота родных людей всегда согревают Вас, придают сил», - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Нина Андреевна Понамарёва родилась в деревне Ичкино Сонковского района. На фронт ушла, когда ей было 20 лет, дважды была ранена.

После войны приехала в посёлок Терелесовский на добычу торфа. Этот населённый пункт стал для Нины Андреевны родным домом.



Пресс-служба Правительства Тверской области