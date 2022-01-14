Представители Тверской области вошли в состав российской олимпийской сборной

С 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай) пройдут XXIV зимние Олимпийские игры. Олимпиада объединит более 4 тысяч атлетов из 95 стран. Среди них – представители Тверской области. Всего на зимних Играх будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах.

Олимпийский комитет России утвердил состав национальной сборной для выступления на XXIV Олимпиаде в Пекине.

Верхневолжье на Олимпиаде представит спортсмен-инструктор центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства», мастер спорта международного класса, шорт-трекист Даниил Ейбог. Соревнования по шорт-треку будут проходить с 5 по 16 февраля.

Также в составе олимпийской сборной команды - одна из самых успешных российских лыжниц Наталья Непряева, которая является президентом федерации лыжных гонок Тверской области, бронзовым призёром XXIII Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Генеральным менеджером сборной по хоккею является уроженец Верхневолжья Илья Ковальчук - заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр 2018 года, чемпион мира 2008 и 2009 годов, обладатель Кубка Гагарина 2015, 2017 и 2021 годов, рекордсмен сборной России по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира и по количеству заброшенных шайб на Олимпийских играх, почетный гражданин города Твери.

Кроме того, в состав судейской бригады Олимпийского хоккейного турнира решением Международной федерации хоккея включен тверской арбитр Евгений Ромасько - судья международной категории, арбитр КХЛ.

Пресс-служба Правительства Тверской области