Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 января 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 488 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 92 086 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 638 405 человек, в том числе за сутки – 2447 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 546 799, в том числе за последние сутки их проведено 12110.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 105 629 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 444 человека с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 37 274

Конаковский район 8159

Ржев 5901

Калининский район 4863

Вышневолоцкий городской округ 4077

Торжок 3622

Кимры 3031

Бежецкий район 2448

Кашинский городской округ 2443

Бологовский район 2434

Осташковский городской округ 2166

Старицкий район 2161

Калязинский район 2106

Лихославльский район 1998

Нелидовский городской округ 1768

Максатихинский район 1562

Торопецкий район 1413

Западнодвинский муниципальный округ 1386

Рамешковский район 1195

Оленинский муниципальный округ 1191

Весьегонский муниципальный округ 1186

Торжокский район 1184

Кувшиновский район 1149

Зубцовский район 1048

Андреапольский муниципальный округ 968

Селижаровский муниципальный округ 875

Ржевский район 869

Спировский район 832

Краснохолмский муниципальный округ 692

Кесовогорский район 683

ЗАТО Озёрный 636

Пеновский муниципальный округ 634

Сонковский район 629

Кимрский район 588

Бельский район 524

Сандовский муниципальный округ 518

Фировский район 503

Молоковский район 293

Лесной муниципальный округ 293

Жарковский район 293

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области