Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 января 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 488 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 92 086 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 638 405 человек, в том числе за сутки – 2447 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 546 799, в том числе за последние сутки их проведено 12110.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 105 629 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 444 человека с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 37 274
Конаковский район 8159
Ржев 5901
Калининский район 4863
Вышневолоцкий городской округ 4077
Торжок 3622
Кимры 3031
Бежецкий район 2448
Кашинский городской округ 2443
Бологовский район 2434
Осташковский городской округ 2166
Старицкий район 2161
Калязинский район 2106
Лихославльский район 1998
Нелидовский городской округ 1768
Максатихинский район 1562
Торопецкий район 1413
Западнодвинский муниципальный округ 1386
Рамешковский район 1195
Оленинский муниципальный округ 1191
Весьегонский муниципальный округ 1186
Торжокский район 1184
Кувшиновский район 1149
Зубцовский район 1048
Андреапольский муниципальный округ 968
Селижаровский муниципальный округ 875
Ржевский район 869
Спировский район 832
Краснохолмский муниципальный округ 692
Кесовогорский район 683
ЗАТО Озёрный 636
Пеновский муниципальный округ 634
Сонковский район 629
Кимрский район 588
Бельский район 524
Сандовский муниципальный округ 518
Фировский район 503
Молоковский район 293
Лесной муниципальный округ 293
Жарковский район 293
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области