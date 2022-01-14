Губернатор Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

27 января в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени.

Какие дополнительные меры в здравоохранении принимаются в Тверской области в связи с новой волной коронавируса? Где в регионе открываются дополнительные центры амбулаторной помощи? Как сегодня идет прививочная кампания? Губернатор ответит на эти и другие актуальные вопросы.

Также планируется, что в эфире прозвучат темы развития сети МФЦ, реализации в районах проектов Программы поддержки местных инициатив в 2022 году и программы по ремонту дорог.

Прямой эфир с участием Губернатора можно будет посмотреть в сети Интернет по ссылке https://youtu.be/70miQQYlFO8 и на сайте «Вести-Тверь».

Пресс-служба Правительства Тверской области