На Торжокской обувной фабрике в Тверской области запустили новое производство спецобуви для медиков

На Торжокской обувной фабрике, входящей в Группу компаний «Восток-Сервис», состоялось открытие нового цеха и запуск современного литьевого агрегата для производства специальной обуви для медицинских учреждений, а также для организаций социальной сферы и предприятий, осуществляющих контроль и профилактику распространения коронавируса.

«Один из важнейших параметров для Тверской области – открытие новых производств и ввод рабочих мест во внебюджетной сфере», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Новый литьевой 30-позиционный агрегат STEMMA установлен в новом цехе, существенно увеличившим производственные площади Торжокской обувной фабрики. На агрегате возможно изготовление обуви с различными видами подошв, а также полностью полиуретановой обуви – моделей типа «клоги» и сапог в базовой комплектации. Фабрика также планирует выпускать актуальные модификации защитной обуви: сандалии, сабо, ботинки, полуботинки и сапоги. Мощность производства составит 500 тыс. пар в год ассортимента на двухслойной подошве.

Продукция соответствует нормативам, предъявляемым к защитной обуви, предусматривают защиту от любых видов загрязнений, в том числе проникновения коронавирусной инфекции.

Спецобувь может быть использована в широком температурном диапазоне, на всей территории Российской Федерации. Кроме того, предусмотрена возможность установки антибактериальных вкладных стелек для снижения нагрузки на стопу и шок-абсорберов в пяточной части.

Средства на ввод линии предоставил Фонд развития промышленности РФ.

В 2021 году Торжокская обувная фабрика получила государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал». Предприятию был предоставлен льготный заём на закупку материалов, сырья и комплектующих для развития производства.

Торжокская обувная фабрика – одно из старейших российских предприятий, выпускающих рабочую обувь, и вместе с тем – одно из наиболее современных производств. Основными заказчиками продукции являются предприятия машиностроительной, энергетической, металлургической, строительной, нефте- и газодобывающей, перерабатывающей промышленности.

Пресс-служба Правительства Тверской области