В Тверской области в День снятия блокады Ленинграда проходит акция «Блокадный хлеб»

Сегодня, 27 января, исполнилось 78 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продолжалась 872 дня. Телеграмму в честь памятной даты Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и жителям города направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Сколько бы лет ни прошло, в народной памяти будет жить подвиг мужественных и отважных защитников города на Неве. Их стойкость и готовность идти до конца в борьбе за свободу и независимость нашей Родины стали несокрушимым оружием», – отметил Игорь Руденя.

Также слова признательности в этот день глава тверского региона выразил членам Тверской городской общественной организации «Блокадники Ленинграда», отметив их вклад в объединение поколений и патриотическое воспитание молодёжи. Игорь Руденя подчеркнул, что жители Тверской области свято чтут подвиг ленинградцев, вошедший в историю страны как высочайший образец любви к Родине.

В этот день в регионах страны, в том числе в Тверской области, проходит традиционная акция «Блокадный хлеб». Участие в ней принимают школьники и студенты, добровольческие и военно-патриотические объединения, юнармейцы, кадеты, военнослужащие.

В ходе акции волонтёры раздают «блокадный паек» – 125 грамм хлеба, минимальная норма которая полагалась жителям блокадного Ленинграда в сутки на человека в самый тяжелый период блокады.

Главной площадкой проведения акции станет столица Верхневолжья, где она стартует в 12.00 на пересечении улицы Трёхсвятская и бульвара Радищева.



Пресс-служба Правительства Тверской области