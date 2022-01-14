27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Уважаемые жители Тверской области!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Поздравляю вас с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!

Битва за Ленинград, продолжавшаяся долгие 872 дня, навсегда вошла в героическую летопись нашего Отечества. Ни страшный голод, ни холод, ни постоянные бомбардировки и обстрелы не смогли сломить волю защитников и жителей блокадного города. Мы чтим беспримерный подвиг ленинградцев. Он навсегда останется для нас и всех поколений граждан России символом мужества, стойкости и самоотверженности, величия духа и беззаветной любви к Родине.

Желаю вам здоровья, мира, бодрости духа и благополучия!

Губернатор

Тверской области И.М. Руденя