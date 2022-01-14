В Тверской области расширяют ряд направлений в здравоохранении

В Тверской области расширены мероприятия государственной программы «Здравоохранение Тверской области» на 2019-2025 годы. Вопрос рассмотрен 26 января на заседании областного Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В том числе, дополнительные средства в 2022 году направят на совершенствование системы лекарственного обеспечения. Новое направление – приобретение датчиков для измерения уровня глюкозы в крови. Напомним, в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь в декабре 2021 года глава региона сообщил: в Тверской области такими датчиками будут бесплатно обеспечивать детей c сахарным диабетом.

Также будет продолжено укрепление материально-технической базы медицинских организаций Тверской области.

По национальному проекту «Здравоохранение» планируется закупка оборудования для сосудистых центров: ангиографа в Ржевскую ЦРБ, компьютерного томографа в Бежецкую ЦРБ, операционного микроскопа в областную клиническую больницу, функциональных кроватей в Нелидовскую, Вышневолоцкую ЦРБ и городские больницы Твери № 6 и № 7. В областной клинический онкологический диспансер поставят аппарат брахитерапии, установку гамматерапии, рентгендиагностический комплекс.

В госпрограмме на ближайшие три года предусмотрены мероприятии по модернизации первичного звена здравоохранения. Это ввод четырех детских поликлиник, новых зданий Бежецкой и Бологовской центральных районных больниц, приобретение 26 модульных фельдшерских акушерских пунктов и 12 модульных врачебных амбулаторий, 13 машин для доставки медработников до места жительства пациентов, подвоза пациентов в больницы и поликлиники и другие мероприятия.

Отдельная подпрограмма – «Совершенствование скорой медицинской помощи», в рамках которой предусмотрена закупка новых машин СМП, развитие единого диспетчерского центра и консультативного центра по номеру 122.

Увеличены средства на обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами. Новое направление госпрограммы – предоставление выплат в размере 1,5 млн рублей выпускникам и молодым специалистам, заключившим договор с региональным Минздравом о трудоустройстве в учреждения области.

В госпрограмме также заложено обеспечение деятельности санитарной авиации – это выполнение более 680 летных часов ежегодно, капитальные ремонты в медицинских организациях и прочие мероприятия.

Пресс-служба Правительства Тверской области