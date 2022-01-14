Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 26 января 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 420 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 92 073 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 636 141 человек, в том числе за сутки – 2369 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 534 689, в том числе за последние сутки их проведено 7622.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 105 141 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 441 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 37 089

Конаковский район 8102

Ржев 5866

Калининский район 4840

Вышневолоцкий городской округ 4067

Торжок 3606

Кимры 3007

Бежецкий район 2440

Кашинский городской округ 2436

Бологовский район 2420

Старицкий район 2159

Осташковский городской округ 2155

Калязинский район 2094

Лихославльский район 1990

Нелидовский городской округ 1766

Максатихинский район 1552

Торопецкий район 1408

Западнодвинский муниципальный округ 1376

Оленинский муниципальный округ 1191

Рамешковский район 1189

Весьегонский муниципальный округ 1180

Торжокский район 1181

Кувшиновский район 1149

Зубцовский район 1045

Андреапольский муниципальный округ 962

Селижаровский муниципальный округ 872

Ржевский район 869

Спировский район 827

Краснохолмский муниципальный округ 692

Кесовогорский район 683

Пеновский муниципальный округ 634

ЗАТО Озёрный 631

Сонковский район 624

Кимрский район 586

Бельский район 524

Сандовский муниципальный округ 518

Фировский район 502

Молоковский район 293

Лесной муниципальный округ 292

Жарковский район 290

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области