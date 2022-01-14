Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 26 января 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 420 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 92 073 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 636 141 человек, в том числе за сутки – 2369 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 534 689, в том числе за последние сутки их проведено 7622.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 105 141 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 441 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 37 089
Конаковский район 8102
Ржев 5866
Калининский район 4840
Вышневолоцкий городской округ 4067
Торжок 3606
Кимры 3007
Бежецкий район 2440
Кашинский городской округ 2436
Бологовский район 2420
Старицкий район 2159
Осташковский городской округ 2155
Калязинский район 2094
Лихославльский район 1990
Нелидовский городской округ 1766
Максатихинский район 1552
Торопецкий район 1408
Западнодвинский муниципальный округ 1376
Оленинский муниципальный округ 1191
Рамешковский район 1189
Весьегонский муниципальный округ 1180
Торжокский район 1181
Кувшиновский район 1149
Зубцовский район 1045
Андреапольский муниципальный округ 962
Селижаровский муниципальный округ 872
Ржевский район 869
Спировский район 827
Краснохолмский муниципальный округ 692
Кесовогорский район 683
Пеновский муниципальный округ 634
ЗАТО Озёрный 631
Сонковский район 624
Кимрский район 586
Бельский район 524
Сандовский муниципальный округ 518
Фировский район 502
Молоковский район 293
Лесной муниципальный округ 292
Жарковский район 290
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области