В Тверской области сняты возрастные ограничения для многодетных родителей при получении поддержки на погашение жилищной ипотеки

С 2022 года все многодетные семьи Верхневолжья смогут получить выплаты на погашение жилищной ипотеки вне зависимости от возраста родителей. Ранее эта мера поддержки распространялась лишь на граждан до 40 лет. Соответствующие изменения в порядок предоставления социальных выплат внесены на заседании Правительства Тверской области, которое 26 января провёл Губернатор Игорь Руденя.

О снятии возрастных ограничений для многодетных родителей при получении поддержки на погашение жилищной ипотеки глава региона заявил в эфире телеканала «Россия 24» Тверь 28 декабря 2021 года.

«Когда мы встречались с многодетными семьями, они сказали, что готовы рожать и после 40 лет. Кроме рождения ребёнка – есть ещё процесс усыновления детей. Когда ребёнок попадает в семью, особенно в многодетную, это очень хорошо. И мы готовы поддержать таких родителей, чтобы они при погашении ипотеки могли воспользоваться мерами государственной поддержки. Поэтому такое решение принято. Считаем, что оно поможет улучшить жилищные условия многих семей», - прокомментировал Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания.

Для иных категорий семей при рождении ребенка в период действия договора ипотечного жилищного кредита, данная мера поддержка распространяется в случае, если возраст одного из супругов не превышает 35 лет.

Единовременная выплата в размере до 200 тыс. рублей предоставляется семьям Верхневолжья, в которых в период действия ипотечного кредита рожден или усыновлен ребенок. При рождении второго ребенка родители могут претендовать на сумму до 300 тыс. рублей, а при рождении третьего малыша – до 500 тыс. рублей.

В 2020 году данную меру поддержки получили 87 семей, а в 2021-м –124 семьи.

В Верхневолжье реализуется целый комплекс мер поддержки больших семей. Многодетным родителям предоставляют сертификаты на приобретение автомобиля и из областного бюджета покрывают расходы в течение пяти лет на страховку транспортного средства, многодетные освобождены от уплаты транспортного налога.

«Сегодня было принято решение о корректировке размера компенсации при приобретении автотранспорта. Сейчас она определяется исходя из текущих цен. Эта мера поддержка действует для семей с пятью и более детьми при покупке автотранспорта. У автодилеров подорожал транспорт и по просьбам семей, нами принято решение увеличить эту выплату», - сказал Игорь Руденя.

Также дети из многодетных семей с 1 по 5 классы включительно обеспечиваются школьной формой. С 2022 года форму школьникам из многодетных семей Тверской области будут бесплатно предоставлять с 1 по 11 классы. Кроме того, в регионе будет расширен сам статус «многодетная семья». Теперь в нее будут включаться дети, достигшие совершеннолетия и обучающиеся в образовательных организациях в очной форме.

Пресс-служба Правительства Тверской области