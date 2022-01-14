В 2022 году в муниципалитетах Тверской области реализуют 188 проектов по Программе поддержки местных инициатив

Программа поддержки местных инициатив в 2022 году рассмотрена на заседании Правительства Тверской области, которое 26 января провел Губернатор Игорь Руденя. Глава региона подчеркнул: ППМИ стала драйвером развития муниципалитетов, повышения качества жизни населения.

«Это эффективно работающий инструмент решения наиболее актуальных вопросов территорий и вовлечения граждан в работу по развитию региона. Жители получают возможность реализовать востребованные проекты, участвуют в их финансировании, контролируют ход и качество проведения работ. Сегодня опыт Тверской области по реализации программы поддержки местных инициатив изучают во многих регионах нашей страны», - сказал Игорь Руденя.

За последние шесть лет в Тверской области при участии граждан создано и капитально отремонтировано более 1500 объектов инфраструктуры и социальной сферы. Это системы водоснабжения и уличного освещения, дороги, детские и спортивные площадки, обелиски и мемориалы, объекты культуры, места массового отдыха.

В 2022 году будет реализовано 188 проектов ППМИ в 35 муниципалитетах. На эти цели из областного бюджета направят 146,8 млн рублей.

В этом году наибольшее предпочтение жители отдали проектам по улучшению качества водоснабжения и уличного освещения на своих территориях – 38 и 23 проекта соответственно.

Кроме того, будут реализованы проекты по оснащению детских и спортивных площадок, приобретению спецтехники, ремонту дорог, местных домов культуры и мест массового отдыха граждан, оборудованию спортивных площадок и другие. В реализацию инициатив помимо областного бюджета вклад вносят местные жители, муниципальные бюджеты, предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников.

Впервые в рамках ППМИ будет приобретена каналопромывочная установка – проект заявил Вышневолоцкий городской округ. Закупка техники позволит приводить в нормативное состояние подземные ливневые сети в период паводков.

Самыми активными участниками программы в 2022 году стали Старицкий, Бологовский, Фировский районы, Вышневолоцкий и Осташковский городские округа.

Первый раз в программе принимает участие ЗАТО Озёрный. Там будет обустроена детская игровая площадка на улице Советской в районе домов №2 и №4.

Количество ежегодно реализуемых проектов с начала действия программы выросло почти в шесть раз – с 53 проектов в 2013-ом до 304 в 2021-ом. В прошлом году более трети расходов на проекты составили внебюджетные средства – вклады граждан, общественных организаций, предпринимательского сообщества.

«ППМИ - это народная программа. Население поддерживает эту программу, и жители очень бережно относятся к тому, что сделано на их территории», - отметил глава Андреапольского муниципального округа Николай Баранник.

Кроме того, в Тверской области реализуются проекты по поддержке школьных инициатив. Эта программа была запущена по поручению Губернатора Игоря Рудени.

Пилотной территорией стал Вышневолоцкий городской округ, где в 2021 году в трех учреждениях образования были реализованы проекты. В гимназии №2 проведена модернизация столовой. В школе поселка Горняк установлен модульный тренажер «Скалодром», в школе №19 создана модельная библиотека.

С 2022 года в программу по поддержке школьных инициатив будут вовлечены 12 территорий Тверской области – Вышневолоцкий, Кашинский, Нелидовский, Осташковский и Удомельский городские округа, Андреапольский, Весьегонский и Западнодвинский муниципальные округа, а также Тверь, Ржев, Торжок и Кимры. С 2023 года к программе присоединяться остальные муниципальные образования.

На текущий год от муниципалитетов заявлено 50 проектов. Конкурсный отбор пройдёт в феврале.

Пресс-служба Правительства Тверской области