В Тверской области ввели в эксплуатацию новый трубозаготовительный комплекс

Предприятие «Транскон» в Тверской области, входящее в дивизион «Климатическое оборудование» группы компаний КСК, ввело в эксплуатацию собственный трубозаготовительный комплекс. Новое оборудование позволяет изготавливать медные трубки различных диаметров для транспортных климатических систем.

«Транскон» специализируется на разработке и производстве климатических систем для пассажирского железнодорожного транспорта, метрополитена и автомобильного транспорта с возможностью выпуска более 3000 единиц продукции в год. Предприятие расположено в Твери на территории Промтехнопарка КСК.

Летом 2021 года Губернатор Игорь Руденя представил потенциал площадок Промышленного технопарка КСК премьер-министру России Михаилу Мишустину и Министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу. Глава региона неоднократно подчеркивал – продукция КСК превосходит западные аналоги.

«Для региона это, прежде всего, рабочие места. Сегодня для наших жителей обеспечены возможности работать на новейшем оборудовании. У нас появились возможности достичь более высоких параметров импортозамещения. Основная роль в этом принадлежит инвесторам. Они вводят и развивают инновационные технологии и подходы к производственным процессам», – считает глава региона.

Комплекс, установленный в производственном цехе «Транскона» в Промтехнопарке КСК, состоит из трех новых высокотехнологичных станков. На первом происходит процесс выпрямления медной заготовки и резки под заданный размер. На втором станке выполняется гибка изделия согласно параметрам 3D-модели чертежей. Третий осуществляет развальцовку медных трубок для получения герметичного соединения при стыках.

Собственный высокотехнологичный трубозаготовительный комплекс позволит «Транскону» обеспечить абсолютную повторяемость деталей, минимизировать в процессе производства ошибки, связанные с человеческим фактором, сократить трудозатраты на 30 % и прокладывать трубные трассы там, где раннее в условиях ручного труда это было сделать сложнее.

Изготавливаемые медные изделия могут применяться для производства всей номенклатуры климатических установок для сельскохозяйственной техники, техники специального назначения, промышленного и коммерческого холода, составов метрополитена, железнодорожного и колесного транспорта.

Пресс-служба Правительства Тверской области