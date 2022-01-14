Тверская область – в числе регионов страны, востребованных у российской молодёжи для отдыха

Тверская область вошла в ТОП-10 регионов страны, востребованных у российской молодёжи для отдыха. Рейтинг составлен сайтом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню российского студенчества.

Помимо Верхневолжья популярными направлениями среди молодёжи являются также Крым, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Алтайский край, Нижегородская область. По статистике Tvil.ru, российская молодёжь бронирует жильё для путешествий по стране от 2 до 10 ночей.

За последние пять лет Тверскую область посетили более 7,7 млн человек, рост турпотока за этот период составил от 8 до 11%. Увеличение туристического потока в тверской региона прогнозируется до 2 млн гостей в год.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, туризм является значимой отраслью экономики Верхневолжья.

«Интересные мероприятия в туристической жизни региона, новые маршруты, проекты, направленные на сохранение местного колорита и культуры Тверской области, позволяют повысить статус территории, привлечь в регион гостей», – считает Игорь Руденя.

В 2021 году в туристский календарь событий Тверской области вошло более 120 мероприятий различной направленности. В 2022-ом в календарь включено уже 123 события – гастрономические, агротуристические, спортивные, музыкальные, религиозные, исторические и патриотические.

Продолжается работа по привлечению и поддержке инвесторов туристского сектора.

В рамках инвестиционного проекта по созданию кластера «Волжское море» построены водозаборный узел для водоснабжения новых объектов, пешеходные мосты через реку Дойбица в Завидово и через Тьмаку в Твери. В Завидово идет строительство крупного транспортно-пересадочного узла с комплексом инфраструктуры, объединяющей автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт.

В 2021 году также началась реализация в Торжке проекта по восстановлению исторической части города. Проект реализуется Новым банком развития БРИКС. Запланирована реконструкция комплекса «Путевой дворец», комплекса построек «Здание Присутственных мест», «Дом Городничего и Казначея», исторических зданий и улиц.

Пресс-служба Правительства Тверской области