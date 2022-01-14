В 2022 году в муниципалитетах Тверской области появится пять новых врачебных амбулаторий

В 2022 году в четырёх муниципалитетах Верхневолжья в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Тверской области» появятся новые врачебные амбулатории. Для их размещения закупят быстровозводимые модульные конструкции. Вопрос выделения средств на эти цели рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 25 января провёл Губернатор Игорь Руденя.

По словам главы региона, повышение доступности медицинской помощи, особенно для жителей сельских территорий, является одним из приоритетов региональной системы здравоохранения.

Планируется, что новые врачебные амбулатории в этом году появятся в деревне Аввакумово и селе Бурашево Калининского района, селе Ильинское Кимрского района, посёлке Калашниково Лихославльского муниципального округа, посёлке Южный Нелидовского городского округа.

Модульная конструкция включает кабинеты неотложной помощи, медицинской профилактики, выездного приёма, смотровой, приёмный, стоматологический, прививочный кабинеты, две палаты дневного стационара, процедурную, регистратуру, комнату отдыха персонала.





Пресс-служба Правительства Тверской области