Павильон для общественных мероприятий будет построен на территории у Ржевского мемориала Советскому солдату

На территории, прилегающей к Ржевскому мемориалу Советскому Солдату в Тверской области, будет построен павильон для проведения общественных и просветительских мероприятий гражданско-патриотической направленности. Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Средства на эти цели в размере 250 млн рублей поступят в бюджет Тверской области в соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина. В связи с этим будут внесены изменения в бюджет Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, государственную программу «Молодежь Верхневолжья» на 2021 ‒ 2026 годы и адресную инвестиционную программу Тверской области.

Проект благоустройства предусматривает возведение павильона для посетителей. На прилегающей территории будут высажены деревья и кустарники, установлены малые архитектурные формы.

В регионе идет активное развитие инфраструктуры у Ржевского мемориала. При его строительстве Тверская область взяла на себя обязательства по созданию подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройству территории комплекса. До Ржевского мемориала запущены рейсовые автобусы.

При поддержке Президента Владимира Путина и Правительства РФ компанией «Российские железные дороги» в 2021 году введена новая станция «Ржевский мемориал». С 6 мая от Москвы к мемориалу запущены поезда «Ласточка». Также запланирована электрификация ветки, что позволит значительно сократить время в пути на новом маршруте. Станцию и мемориал соединит пешеходная дорожка. Кроме того, планируется далее развивать музейно-парковую площадку непосредственно у мемориала.

Ржевский мемориал Советскому солдату открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В церемонии принял участие Губернатор Игорь Руденя, почетными гостями открытия стали ветераны-фронтовики, проживающие в Тверской области.

Проект реализован совместно Российским военно-историческим обществом и Правительством Тверской области. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

На насыпном десятиметровом кургане установлена скульптура солдата из бронзы высотой почти 25 метров и весом 200 тонн. На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч павших подо Ржевом защитников Отечества.

Пресс-служба Правительства Тверской области