В 2021 году в исполнительных органах госвласти региона и аппарате Правительства Тверской области прошли практику 203 студента

В 2021 году 203 студента высших учебных заведений Верхневолжья прошли практику в исполнительных органах государственной власти региона и структурных подразделениях аппарата Правительства Тверской области.

Впервые в прошлом году была организована ознакомительная практика для студентов 1-ых курсов направления подготовки «Государственное и муниципальное управление».

Для привлечения в сферу государственного и муниципального управления квалифицированных специалистов осуществляется целенаправленный подбор кадров из числа перспективных студентов тверских вузов. В 2021 году были приглашены на работу по итогам прохождения практики 29 выпускников вузов.

Пресс-служба Правительства Тверской области