Игорь Руденя в День российского студенчества провёл встречу с активистами тверских вузов

25 января Губернатор Игорь Руденя в режиме видеоконференцсвязи пообщался со студенческим активом высших учебных заведений Тверской области. Глава региона поздравил представителей молодого поколения с Днём российского студенчества и ответил на вопросы, интересующие студентов региона.

«Сегодня в высших учебных заведениях нашего региона учатся более 21 тысячи студентов. Это талантливая, энергичная и целеустремлённая молодёжь, которая являются главным кадровым потенциалом и страны, и Тверской области»,- подчеркнул глава региона.

2021 год прошёл в России под знаком Года науки и технологий. Как отметил Игорь Руденя, у тверских вузов есть все возможности вносить вклад в развитие науки по самым разным направлениям.

В 2020 году в Тверской области была учреждена ежегодная региональная премия за выдающиеся достижения в области науки и техники коллективам исследователей, молодым учёным, аспирантам и студентам Верхневолжья. В прошлом году было определено 15 лауреатов премии. Отмечены работы, имеющие прикладное значение для развития промышленности, цифровизации экономики и социальной сферы, системы государственного управления, сельского хозяйства, медицины.

Многие студенты Тверского государственного медицинского университета и медицинских колледжей региона в условиях пандемии трудятся в поликлиниках и инфекционных госпиталях.

Именно студенты в составе волонтёрского движения «Мы вместе» уже на протяжении почти двух лет приходят на помощь пожилым людям, доставляют им продукты и лекарства. Глава региона поблагодарил волонтеров-медиков за их труд.

В ходе встречи речь шла о закреплении медицинских кадров на территории Верхневолжья, включая мотивацию молодых врачей и предоставление им достойных условий труда.

Губернатор отметил, что планируется предоставлять гранты выпускникам-медикам, которые свяжут свою судьбу с тверским здравоохранением. Также, как подчеркнул Игорь Руденя, ведётся работа по модернизации всей сферы, в том числе строятся новые медицинские учреждения, закупается современное оборудование.

По словам главы региона, Верхневолжье заинтересовано в том, чтобы молодые люди могли реализовать свой профессиональный, научный и творческий потенциал на тверской земле, создавать здесь свои семьи и растить детей.

Так, студенты Тверского государственного технического университета могут быть востребованы на предприятиях коммунального комплекса региона, на предприятиях дорожной отрасли.

Для закрепления молодёжи в регионе создаются новые рабочие места, молодым семьям оказывается поддержка, в том числе по улучшению жилищных условий – предоставляются выплаты на частичное погашение ипотеки.

Студенты Тверской государственной сельскохозяйственной академии задали глава региона вопрос о возможном предоставлении «подъёмных» трудоустроенным на селе выпускникам вуза.

Глава региона подчеркнул, что молодым специалистам с высшим образованием, принятым на работу в сельскохозяйственные организации Тверской области предоставляются денежные выплаты. В 2021 году поддержка из областного бюджета была оказана 53 таким специалистам. Как подчеркнул Игорь Руденя, будет рассмотрена возможность по увеличению этих выплат.

Студентов также интересовала деятельность мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история», построенного в прошлом году. В настоящее время ведётся монтаж оборудования и мультимедийного сопровождения парка. Как только работы будут завершены, парк начнет свою полноценную деятельность.

«Запланированы экскурсии для школьников по истории тверского края, но думаю, и студентам будет интересен такой формат. Полагаю, что для работы в качестве экскурсоводов можно будет привлекать студентов исторического факультета Тверского государственного университета и других вузов», – отметил Игорь Руденя.

Среди других тем встречи – предоставление студентам льготного проезда в общественном транспорте на автобусных маршрутах, востребованных обучающимися в вузах, и усиление работы таких маршрутов, благоустройство общественных зон города Твери, создание спортивной инфраструктуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области