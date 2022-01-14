Игорь Руденя на заседании президиума Координационного Совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса рассказал о мерах по усилению отрасли здравоохранения Верхневолжья

25 января Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание президиума Координационного Совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России. Участие в заседании принял Губернатор Игорь Руденя.

«Наибольшая нагрузка ложится на амбулаторную сеть, на врачей и медперсонал в поликлиниках, – отметил Михаил Мишустин. – Важно обеспечить их всем, что нужно для работы, в том числе средствами индивидуальной защиты. В медицинских организациях должны быть необходимые лекарства, Правительство выделило средства на их закупку. А чтобы разгрузить регистратуры и развести потоки пациентов, усилена горячая линия 122. В кол-центры привлекаются дополнительные сотрудники, в том числе с медицинской подготовкой».

20 января Губернатор Игорь Руденя по итогам посещения ситуационно-аналитического центра оперативной помощи гражданам по номеру «122» в Твери дал ряд поручений по совершенствованию организации его работы. В том числе, по расширению при необходимости штата диспетчеров.

«Сегодня линия 122 получает достаточно большую нагрузку, поэтому увеличим в три раза количество сотрудников в течение ближайших 10 дней, – сообщил на заседании Президиума Игорь Руденя. – Также увеличиваем на 50% число многоканальных линий, при необходимости будем их еще усиливать. Кроме того, внедряем новую систему работы: чтобы все номера поликлиник работали в режиме переадресации на 122, если не получен ответ в установленный срок. Важно, чтобы ни один звонок не был потерян».

Сейчас по телефону 122 можно получить консультацию по вопросам диагностики и лечения COVID-19, вызвать на дом участкового врача, записаться на приём в центры амбулаторной помощи, а также на вакцинацию. Всего с начала года на «горячую линию» поступило около 17 тысяч обращений.

Михаил Мишустин также обратил внимание руководителей регионов: важно обеспечить готовность коечного фонда на случай ухудшения ситуации, на достаточном уровне поддерживать тестирование на коронавирус. Премьер-министр акцентировал – следует продолжать соблюдать меры защиты от инфекции, главной из которых является своевременная вакцинация.

В Тверской области действуют 57 стационарных пунктов вакцинации, а также 66 мобильных бригад. Медицинские организации полностью обеспечены вакциной, в наличии имеется более 150 тыс. комплектов. Всего вакцинировано свыше 633 тысяч жителей региона. В том числе более 236 тысяч людей старшего возраста, от 60 лет. Охват вакцинацией этой категории граждан составляет более 71%.

Региональная система здравоохранения мобилизована для борьбы с новым штаммом вируса. Увеличен объём проведения тестирования на коронавирусную инфекцию. Сформирован запас кислорода и средств индивидуальной защиты.

Игорь Руденя поблагодарил Правительство Российской Федерации за выделение для Тверской области из федерального бюджета средств на закупку лекарственных препаратов. В настоящее время в Тверской области создан резерв лекарств.

Принимаются меры по укреплению амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения. С начала 2021 года в регионе действует 12 специализированных центров амбулаторной помощи для пациентов с подозрением на COVID-19. Планируется наращивать мощности ЦАПов в зависимости от эпидситуации.

Пресс-служба Правительства Тверской области