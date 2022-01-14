На заседании регионального Правительства рассмотрят реализацию в 2022 году областной Программы поддержки местных инициатив

Реализация в Тверской области Программы поддержки местных инициатив в 2022 году – первый вопрос заседания регионального Правительства, которое 26 января проведет Губернатор Игорь Руденя.

«Программа является очень популярной и востребованной среди наших жителей – это развитие инфраструктуры, придомовых территорий, устройство освещения и малых архитектурных форм, благоустройство общественных пространств», – считает Губернатор Игорь Руденя.

За последние шесть лет в регионе при участии граждан создано и капитально отремонтировано более 1500 объектов инфраструктуры и социальной сферы. Это системы водоснабжения и уличного освещения, дороги, детские и спортивные площадки, обелиски и мемориалы, объекты культуры, места массового отдыха.

Количество ежегодно реализуемых проектов с начала действия программы выросло почти в шесть раз – с 53 проектов в 2013-ом до 304 в 2021-ом.

На заседании регионального Правительства также планируется привести ряд государственных программ Тверской области в соответствие с Законом об областном бюджете. Кроме того, будут рассмотрены предложения о поддержке муниципальных спортивных школ.

Пресс-служба Правительства Тверской области