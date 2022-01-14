В Татьянин день студенты могут бесплатно посетить Ржевский филиал Музея Победы в Тверской области

25 января, в День российского студенчества, Ржевский филиал Музея Победы в Хорошево Тверской области сделал бесплатный вход для учащихся дневных и вечерних отделений высших и средних учебных заведений. Для посещения необходимо предъявить студенческий билет.

Ржевский филиал Музея Победы включает в себя музей «Ставка Сталина» и Ржевский мемориал Советскому солдату с музейным павильоном.

В музее «Ставка Сталина» молодые люди могут посмотреть экспозицию, в которой воссоздан исторический интерьер деревенского дома времен Великой Отечественной войны. Здесь Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин провел ночь с 4 на 5 августа 1943 года и впервые отдал приказ о проведении в Москве салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы. В филиале представлены военные документы, фотографии, личные вещи солдат и офицеров Красной Армии.

В музейном павильоне мемориала Советскому солдату представлены фотографии, фронтовые письма, рассказы, воспоминания участников Ржевской битвы.

С каждым годом музей «Ставка Сталина» становится всё более популярным среди туристов. Всего за 2021-ый год с экспозицией филиала познакомились более 28 тысяч человек, в 2020-м – 17 тысяч, в 2019 году – 6 тысяч.

Пресс-служба Правительства Тверской области