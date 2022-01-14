Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 января 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 402 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 92 062 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 633 652 человека, в том числе за сутки – 1810 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 527 067, в том числе за последние сутки их проведено 4423.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 104 721 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 440 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 36 922
Конаковский район 8051
Ржев 5838
Калининский район 4803
Вышневолоцкий городской округ 4053
Торжок 3582
Кимры 2987
Бежецкий район 2438
Кашинский городской округ 2422
Бологовский район 2409
Старицкий район 2157
Осташковский городской округ 2154
Калязинский район 2083
Лихославльский район 1985
Нелидовский городской округ 1765
Максатихинский район 1549
Торопецкий район 1408
Западнодвинский муниципальный округ 1373
Оленинский муниципальный округ 1190
Рамешковский район 1188
Весьегонский муниципальный округ 1176
Торжокский район 1176
Кувшиновский район 1149
Зубцовский район 1045
Андреапольский муниципальный округ 956
Селижаровский муниципальный округ 872
Ржевский район 868
Спировский район 827
Краснохолмский муниципальный округ 691
Кесовогорский район 683
Пеновский муниципальный округ 634
ЗАТО Озёрный 627
Сонковский район 623
Кимрский район 585
Бельский район 524
Сандовский муниципальный округ 517
Фировский район 502
Молоковский район 293
Лесной муниципальный округ 292
Жарковский район 290
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области