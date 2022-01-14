Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 января 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 402 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 92 062 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 633 652 человека, в том числе за сутки – 1810 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 527 067, в том числе за последние сутки их проведено 4423.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 104 721 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 440 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 36 922

Конаковский район 8051

Ржев 5838

Калининский район 4803

Вышневолоцкий городской округ 4053

Торжок 3582

Кимры 2987

Бежецкий район 2438

Кашинский городской округ 2422

Бологовский район 2409

Старицкий район 2157

Осташковский городской округ 2154

Калязинский район 2083

Лихославльский район 1985

Нелидовский городской округ 1765

Максатихинский район 1549

Торопецкий район 1408

Западнодвинский муниципальный округ 1373

Оленинский муниципальный округ 1190

Рамешковский район 1188

Весьегонский муниципальный округ 1176

Торжокский район 1176

Кувшиновский район 1149

Зубцовский район 1045

Андреапольский муниципальный округ 956

Селижаровский муниципальный округ 872

Ржевский район 868

Спировский район 827

Краснохолмский муниципальный округ 691

Кесовогорский район 683

Пеновский муниципальный округ 634

ЗАТО Озёрный 627

Сонковский район 623

Кимрский район 585

Бельский район 524

Сандовский муниципальный округ 517

Фировский район 502

Молоковский район 293

Лесной муниципальный округ 292

Жарковский район 290

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области