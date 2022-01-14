Банк России информирует: Школьники Верхневолжья могут изучать финансовую грамотность на онлайн-уроках Банка России

С 20 января по 22 апреля в России проходит весенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности. Серия вебинаров для школ, колледжей, школ-интернатов и детских домов охватывает 18 тем разного уровня сложности — от правил безопасности в киберпространстве до основ предпринимательства и инвестирования.

На занятиях, в частности, можно будет узнать о вкладах, кредитах, различных финансовых инструментах, страховании, инфляции, преимуществах владения и безопасном использовании банковской карты. Лекторы — эксперты Банка России и представители финансовых организаций.

Подключиться к онлайн-урокам можно как классом, так и индивидуально из дома. В первом случае преподаватель регистрирует группу и вместе с учениками участвует в занятии. Чтобы послушать его из дома, нужно самостоятельно зарегистрироваться на сайте проекта. Продолжительность урока — 45 минут. Эфиры проходят по будням с трех утра до семи вечера.

В 2021 году к онлайн-урокам финансовой грамотности присоединились 85 школ Верхневолжья, более 7,5 тысяч учащихся прошли занятия посетив 480 уроков.

«Современные дети самостоятельно покупают товары, пользуются пластиковыми картами и мобильными приложениями, то есть уже активно используют финансовые услуги ежедневно. Финансовая грамотность необходима молодежи, такие полезные знания пригодятся каждому, вне зависимости от будущей профессии»,-отметил Владимир Чирков, заместитель управляющего тверского Отделения Банка России.