Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Нелидово с 80-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

25 января отмечается 80 лет со дня освобождения города Нелидово от немецко-фашистских захватчиков. С этим событием руководство и жителей муниципального образования поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Время сохранило бесценные воспоминания о мужестве и стойкости жителей оккупированного города. Объединившись в подпольную организацию, патриоты наносили серьезный урон противнику, а главное – поддерживали в земляках боевой дух, вселяли уверенность в победе правого дела. Мы помним имена доблестных освободителей Нелидова и бесконечно благодарны всем, кто отдавал все силы восстановлению родной земли», отметил Игорь Руденя.

За время оккупации населённый пункт был практически уничтожен. Для вермахта железнодорожная станция Нелидово была стратегически важным транспортным узлом. С первых дней вторжения врага на нелидовскую землю был создан партизанский отряд, который вёл активное сопротивление захватчикам. Партизаны наряду с бойцами 334-й стрелковой дивизии, сражались за освобождение Нелидово.

На территории нелидовской земли погибли более 8500 советских воинов. В настоящее время в муниципальном образовании насчитывается около 30 воинских захоронений.

Пресс-служба Правительства Тверской области