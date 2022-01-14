Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Верхневолжья с Днем российского студенчества

25 января отмечается День российского студенчества. Губернатор Игорь Руденя поздравил с праздником молодежь, всех жителей Тверской области.

«Этот замечательный праздник всегда обращён в будущее нашей страны. Он объединяет талантливых, инициативных и увлеченных молодых людей, которые скоро станут профессионалами и будут решать масштабные задачи в экономике и социальной сфере, развивать инновации и реализовывать важнейшие инфраструктурные проекты», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Губернатор подчеркнул: Тверская область гордится достижениями студентов Верхневолжья, которые уверенно заявляют о себе в науке, в творчестве, в спорте на всероссийском и международном уровнях. А также активно участвуют в общественной деятельности, добровольческом движении, социально значимых инициативах.

Пресс-служба Правительства Тверской области