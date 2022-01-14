25 января – День российского студенчества

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас c Днём российского студенчества, с Татьяниным днём!
Этот замечательный праздник всегда обращён в будущее нашей страны. Он объединяет талантливых, инициативных и увлеченных молодых людей, которые скоро станут профессионалами и будут решать масштабные задачи в экономике и социальной сфере, развивать инновации и реализовывать важнейшие инфраструктурные проекты.
Тверская область гордится достижениями наших студентов. Вы не только успешно осваиваете учебные дисциплины, но и уверенно заявляете о себе в науке, в творчестве, в спорте на всероссийском и международном уровнях, активно участвуете в общественной деятельности.
Убеждён, что вы станете высококлассными специалистами, впишете яркие страницы в летопись развития Верхневолжья и нашей великой России.
Желаю вам здоровья, счастья, успехов и реализации всех намеченных планов!
Губернатор
Тверской области И.М. Руденя