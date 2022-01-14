В Тверской области в рамках реализации программы газификации продолжается подключение населенных пунктов к газу

В Тверской области завершена газификация деревни Скулино Кимрского района. Благодаря этому возможности для подключения к газу предоставлены 100 домовладениям. С вопросом об оказании содействия в газификации деревни к Губернатору Игорю Рудене на личном приёме граждан в августе 2021 года обращалась жительница Скулино Елена Леонова.

Строительство распределительных газовых сетей в Скулино было включено в Адресную инвестиционную программу Тверской области. Работы были завершены в конце декабря, жители деревни могут обращаться в Кимрский филиал АО «Газпром газораспределение Тверь» с заявлениями на заключение договоров для технологического присоединения своих домовладений к газовым сетям.

В 2020 году Тверская область в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина подписала с ПАО «Газпром» программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.

В рамках программы планируется построить 148 км газопроводов-отводов, более 1 400 км газовых сетей, предоставить возможность газификации свыше 46 тысяч домовладений. Предусмотрено проведение сетевого газа в ранее негазифицированные муниципальные образования юго-запада и северо-востока региона, в том числе в Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Молоковский район и другие территории.

Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приёму газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий. Остальные потребители будут подключены по мере готовности к приему природного газа внутренних сетей – в границах участка и внутри дома. Как сообщили в АО «Газпром газораспределение Тверь», для догазификации предстоит построить порядка 400 км газовых сетей до границ домовладений.

В Тверской области выполняется поручение Президента Владимира Путина по бесплатному подведению газа до границ земельных участков в газифицированных населенных пунктах.

Напомним, предложение бесплатно подводить газ до границ земельных участков была озвучена партией «Единая Россия» и поддержана Президентом Владимиром Путиным после того, как Губернатор Игорь Руденя и врио замсекретаря Генерального Совета «Единой России» Дмитрий Кобылкин пообщались с жителями одной из газифицированных деревень в Тверской области – они попросили снизить затраты на подведение газа к жилым домам.

Пресс-служба Правительства Тверской области