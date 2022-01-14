Продукция предприятий АПК Тверской области поставляется на экспорт

Тверская область в 2021 году перевыполнила целевой показатель по экспорту сельхозтоваров в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Регион экспортировал товаров на 33 млн долларов США – 116% к целевому показателю.

Наращивание потенциала агропромышленного комплекса – одно из ключевых направлений развития экономики Верхневолжья.

«В ближайшие пять лет приоритетными направлениями будут молочное и мясное животноводство, растениеводство, особенно развитие льняного комплекса. Наряду с развитием агрохолдингов реализуются меры поддержки малого и среднего бизнеса, что будет способствовать расширению географии комплексного развития сельских территорий Тверской области», – считает Игорь Руденя.

Основную часть регионального экспорта в АПК составляют товары пищевой и перерабатывающей промышленности, масложировой отрасли, мясная и молочная продукция.

В страны дальнего зарубежья экспортируется 32% продукции АПК тверского региона. Остальные 68% приходится на страны СНГ.

Больше всего Тверская область экспортирует в Беларусь, Камбоджу, Таиланд, Казахстан, Литву и другие страны. В 2021 году более чем в три раза увеличены объемы экспорта в Китай, Узбекистан и Литву.

Пресс-служба Правительства Тверской области