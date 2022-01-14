Более 9000 старшеклассников Тверской области приняли участие в профориентационных мероприятиях в 2021 году

В 2021 году в Тверской области органами службы занятости населения проведено около 100 профориентационных мероприятий. Участие в них приняли более 9000 старшеклассников Верхневолжья. В регионе проходили ярмарки образовательных услуг, Дни профориентации и Дни открытых дверей, круглые столы, классные часы по данному направлению.

Данные мероприятия позволяют школьникам определиться с выбором будущей профессии, узнать о правилах поступления в учебные заведения профобразования, условиях обучения и перспективах дальнейшего трудоустройства.

Развитие уже созданной системы ранней профориентации детей и подростков – задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей.

«В регионе должна быть создана единая система профориентации, обучения и закрепления кадров, – считает глава региона. – Для нас является приоритетом трудоустройство выпускников учебных заведений на территории Тверской области. Необходимо, чтобы молодёжь чувствовала себя востребованной и вовлечённой в процессы на родной земле, чтобы молодые люди хотели заниматься развитием сельского хозяйства, бизнеса, сферы услуг на своей территории».

Также в 2021 году в рамках профориентационной акции «Твой выбор – защита Отечества» в муниципалитетах Верхневолжья проводились мероприятия, рассказывающие о военных профессиях. Участие в них приняли около 1400 старшеклассников. Почти 1000 школьников в прошлом году стали участниками акции «Техническое образование – основа модернизации России» и узнали о востребованных в регионе профессиях технического профиля.

Кроме того, в регионе проводилась акция, направленная на популяризацию профессий сферы АПК. Её участниками стали около 300 ребят.

В 2022 году в Тверской области профориентационные мероприятия для школьников будут продолжены. В феврале они пройдут в Бежецком районе, Андреапольском, Западнодвинском и Весьегонском муниципальных округах.

Пресс-служба Правительства Тверской области