Во Дворце бракосочетания Тверской области 22 февраля зарегистрируют брак 49 пар Верхневолжья

На регистрацию брака во Дворце бракосочетания Тверской области на 22 февраля 2022 года подано 49 заявлений. Запись на эту дату завершена.

В связи с тем, что «красивые» даты являются востребованными у молодожёнов, было принято решение о том, что Дворец бракосочетания в этот день примет всех желающих, кто успеет подать заявления.

В итоге 22 февраля для регистрации браков будут открыты два зала. Дворец бракосочетания Тверской области будет работать до 19.40.

Также одна пара Верхневолжья подала заявление на регистрацию брака на 21.02.2022.

Дворец бракосочетания Тверской области был открыт в Твери 10 сентября 2021 года при участии Губернатора Игоря Рудени.

«Все молодожены Тверской области обрели Дворец бракосочетания, где будет проходить одно из самых важных событий в их жизни. Память об этом дне сохранится в семейных альбомах. Здесь будут рождаться новые семьи и новые традиции», - подчеркнул тогда глава региона.

На площади перед Дворцом установлена скульптурная композиция, посвящённая святому благоверному князю Михаилу Тверскому и святой благоверной княгине Анне Кашинской, которые для жителей Тверской области являются примером прочного семейного союза, любви друг к другу.

В трёхэтажном здании Дворца бракосочетания расположено четыре зала для торжеств - в трёх проводят регистрации браков, ещё в одном – чествования юбиляров семейной жизни, торжественные регистрации новорождённых.

Всего во Дворце создано 27 кабинетов для предоставления государственных услуг. Сейчас в ЗАГСе Тверской области можно получить 12 государственных услуг – ежегодно они востребованы более чем у 150 тысяч жителей региона. Осуществлена цифровизации – с бумажных носителей в электронный формат переведено свыше 6,5 млн записей актов гражданского состояния за период с 1926 по 2018 годы.

Пресс-служба Правительства Тверской области