В Тверской области пройдет патриотическая акция «Блокадный хлеб»

27 января в Верхневолжье пройдет патриотическая акция «Блокадный хлеб», посвященная Дню воинской славы России – полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Участниками инициативы станут школьники и студенты, добровольческие и военно-патриотические объединения.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные акции вносят важный вклад в патриотическое воспитание, сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, о подвиге мирных жителей Ленинграда, которые сохранили стойкость и мужество перед лицом врага.

Во время акции волонтеры раздают кусочки «блокадного хлеба», информационные материалы о блокаде Ленинграда и подвиге его жителей.

Акция пройдет в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта и молодежной политики. Центральной точкой станет улица Трехсвятская в Твери (у часов). Во всех школах Верхневолжья состоится Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» и другие события, приуроченные к памятной дате.

Акция проводится в Тверской области с 2011 года. Она является уникальной молодежной практикой Верхневолжья, которая получила грантовую поддержку на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов» в 2016 году, став Всероссийской акцией памяти.

Пресс-служба Правительства Тверской области