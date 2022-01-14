В Твери прошло награждение победителей конкурса поделок елочных украшений из вторичного сырья

Подведены итоги конкурса поделок на оригинальное украшение для новогодней елки из старых вещей и вторичного сырья «Если бы мы стали елкой…», который с 17 по 27 декабря проводило Министерство природы и экологии Тверской области совместно с региональным оператором ТСАХ и научной библиотекой им. М.Горького. В Твери наградили авторов лучших работ.

В Тверской области, обладающей значительным рекреационным потенциалом, уделяется особое внимание сохранению природных богатств.

«Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках награждения прошла лекция эколога ТСАХ, из которой ребята узнали о способах обращения с отходами, их классификации, мусорной реформе. Важным вопросом стала тема раздельного сбора отходов. Дуальная система сбора отходов действует в Твери, и ребята разобрали, как она работает.

Раздельный сбор отходов и наличие инфраструктуры по их утилизации позволяет вернуть в промышленный оборот максимум ценных остатков сырья и использованных материалов и продукции, снизить углеродный след, сократить воздействие отходов на окружающую среду, в том числе сократить площади земель, занятых мусорными полигонами.

Пресс-служба Правительства Тверской области