Тверская областная картинная галерея представляет программу, посвящённую русскому живописцу Василию Сурикову

23 января в 15:00 Тверская областная картинная галерея приглашает жителей и гостей столицы Верхневолжья на музейно-театральную программу «Вкусивший света не захочет тьмы...». Мероприятие приурочено ко дню рождения великого русского живописца, мастера масштабных исторических полотен Василия Ивановича Сурикова.

Во время экскурсии гости познакомятся с работами художника, представленными в постоянной экспозиции галереи. Внимание зрителей привлечёт небольшой, но эмоционально глубокий этюд «Вид Красноярска», на котором Василий Суриков запечатлел солнечное затмение 7 августа 1887 года.

В исполнении Алексея Зинатулина прозвучат фрагменты из монографии Максимилиана Волошина «Суриков», что позволит слушателям прикоснуться к страницам жизни и творчества выдающегося мастера.

Предварительная запись – по телефонам (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Пресс-служба Правительства Тверской области