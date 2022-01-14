На сцене Тверской филармонии представят музыкально-литературную композицию «Алые паруса»

23 января в 12.00 на сцене Тверской академической областной филармонии в соединении разных видов искусств – музыки, песочной анимации и художественного чтения – оживет повесть «Алые паруса» А. Грина.

Музыку исполнит струнный квинтет «Ad Libitum», песочное шоу представит Катарина Лав, текст читает заслуженный артист России Андрей Иванов. Подробная информация о концерте размещена на сайте https://quicktickets.ru/tver-filarmoniya/s245.

Билет на мероприятие можно приобрести и по «Пушкинской карте».

Программа повышения доступности организаций культуры для молодежи от 14 до 22 лет начала работу в стране 1 сентября 2021 года. О запуске проекта объявил Президент России Владимир Путин.

«Проект «Пушкинская карта не только позволит молодёжи приобщиться к богатейшему культурному наследию нашей страны, но и придаст новый импульс развитию всей отрасли», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Верхневолжье «Пушкинская карта» действует в 14 учреждениях культуры. Это Тверская областная картинная галерея, областная филармония, Театр юного зрителя, академический театр драмы, Театр кукол, Кимрский театр драмы и комедии, Вышневолоцкий областной драматический театр, Областной дом народного творчества, Дворцы культуры «Пролетарка» и «Химволокно», Тверской городской музейно-выставочный центр, Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке, Ржевский краеведческий музей и Ржевский филиал Музея Победы.

С февраля 2022 года карту станут принимать в кинотеатрах при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино. В течение года на посещение кинотеатров можно будет потратить до 2 тыс. рублей. С 1 января номинал «Пушкинской карты» увеличен с 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Готовность стать участниками расширенного проекта подтвердили кинотеатры Верхневолжья: «Звезда» и «Панорама» в Твери, кинотеатр «Панорама» в Удомле. При проработке технических вопросов к ним могут присоединиться и другие кинотеатры региона.

«Пушкинская карта» действует на всей территории России без ограничений, ей можно воспользоваться не только в регионе проживания, но и путешествуя по стране. В приложении «Госуслуги.Культура» в зависимости от геолокации будут предложены те учреждения культуры, которые находятся рядом.

Подробности о возможностях «Пушкинской карты» можно узнать на https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta.

Пресс-служба Правительства Тверской области