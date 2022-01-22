В Тверской области утверждены границы 12 особо охраняемых природных территорий регионального значения площадью более 10,2 тыс. га

В Тверской области утверждено графическое описание месторасположения границ 12 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Решение принято на заседании Президиума регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Работа по установлению границ ООПТ активизирована в Тверской области по поручению Игоря Рудени. По мнению главы региона, такие территории должны быть приведены в порядок и использоваться в рекреационных целях, стать местами отдыха для жителей и гостей Верхневолжья.

На заседании утверждены границы природных заказников и памятников природы регионального значения общей площадью более 10,2 тыс. га в Андреапольском и Западнодвинском муниципальных округах, Бежецком, Бологовском, Зубцовском, Калязинском районах, Кашинском городском округе.

Особо охраняемые природные территории имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение. На этих территориях запрещаются все виды деятельности, которые могут привести к загрязнению. Это складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов; сброс сточных вод, складирование твердых и жидких отходов, рубки леса, за исключением лесохозяйственных мероприятий.

Работа по утверждению границ ООПТ, их паспортов, а также создание новых таких территорий направлены на предупреждение и пресечение нарушений природоохранного законодательства в этих местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области