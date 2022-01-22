Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 22 января 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 324 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 92 041 заразившийся излечился от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 629 425 человек, в том числе за сутки – 3076 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 514 941, в том числе за последние сутки их проведено 5107.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 103 603 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 434 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 36 512
Конаковский район 7918
Ржев 5796
Калининский район 4726
Вышневолоцкий городской округ 4015
Торжок 3543
Кимры 2961
Бежецкий район 2427
Кашинский городской округ 2381
Бологовский район 2378
Старицкий район 2131
Осташковский городской округ 2128
Калязинский район 2058
Лихославльский район 1971
Нелидовский городской округ 1755
Максатихинский район 1535
Торопецкий район 1393
Западнодвинский муниципальный округ 1357
Оленинский муниципальный округ 1189
Рамешковский район 1177
Торжокский район 1164
Кувшиновский район 1149
Весьегонский муниципальный округ 1157
Зубцовский район 1032
Андреапольский муниципальный округ 950
Селижаровский муниципальный округ 870
Ржевский район 865
Спировский район 815
Краснохолмский муниципальный округ 687
Кесовогорский район 680
Пеновский муниципальный округ 632
Сонковский район 621
ЗАТО Озёрный 616
Кимрский район 573
Бельский район 523
Сандовский муниципальный округ 516
Фировский район 502
Молоковский район 291
Лесной муниципальный округ 290
Жарковский район 285
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области