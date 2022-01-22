Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 22 января 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 324 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 92 041 заразившийся излечился от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 629 425 человек, в том числе за сутки – 3076 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 514 941, в том числе за последние сутки их проведено 5107.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 103 603 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 434 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 36 512

Конаковский район 7918

Ржев 5796

Калининский район 4726

Вышневолоцкий городской округ 4015

Торжок 3543

Кимры 2961

Бежецкий район 2427

Кашинский городской округ 2381

Бологовский район 2378

Старицкий район 2131

Осташковский городской округ 2128

Калязинский район 2058

Лихославльский район 1971

Нелидовский городской округ 1755

Максатихинский район 1535

Торопецкий район 1393

Западнодвинский муниципальный округ 1357

Оленинский муниципальный округ 1189

Рамешковский район 1177

Торжокский район 1164

Кувшиновский район 1149

Весьегонский муниципальный округ 1157

Зубцовский район 1032

Андреапольский муниципальный округ 950

Селижаровский муниципальный округ 870

Ржевский район 865

Спировский район 815

Краснохолмский муниципальный округ 687

Кесовогорский район 680

Пеновский муниципальный округ 632

Сонковский район 621

ЗАТО Озёрный 616

Кимрский район 573

Бельский район 523

Сандовский муниципальный округ 516

Фировский район 502

Молоковский район 291

Лесной муниципальный округ 290

Жарковский район 285

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области