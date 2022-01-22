Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Пеновского края с 80-летием освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков

22 января Пеновский муниципальный округ отмечает 80-ю годовщину освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков. Жителей муниципалитета с этой датой поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Война принесла на вашу землю тяжелейшие утраты. В народной памяти будут вечно жить имя и подвиг Героя Советского Союза, отважной партизанки Лизы Чайкиной. Не утихнет скорбь о сожженной деревне Ксты. Январь 1942 года стал началом новой, мирной жизни. Силами стариков, женщин, детей шло восстановление хозяйства, налаживался быт. На долгие годы вперед был заложен фундамент развития района. Сегодня жители продолжают традиции патриотизма и трудолюбия», – говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

В годы Великой Отечественной войны Пеновский район в течение нескольких месяцев находился в оккупации. На захваченной территории действовали партизанские отряды, которые оказывали сопротивление врагу.

Пеновский район – родина и место трагической гибели Героя Советского Союза Лизы Чайкиной. Она похоронена в сквере в центре поселка Пено. На могиле на гранитном постаменте установлен памятник отважной партизанке. Рядом расположены плиты с именами воинов и партизан, павших в борьбе с врагом за освобождение Пеновской земли. Памятная стела установлена также на месте расстрела Лизы Чайкиной на берегу Волго. В Пено действует музей, посвященный жизни и подвигу Лизы Чайкиной.

В Пеновском районе находилась и деревня Ксты, которую в январе 1942 года, отступая, фашисты полностью уничтожили. В 1985 году на этом месте был открыт мемориальный комплекс. В 2018 году по поручению Губернатора Игоря Рудени проведена реставрация мемориала.

Пресс-служба Правительства Тверской области