В Тверской области расширен перечень услуг, предоставляемых в МФЦ для действующих и будущих предпринимателей

В Тверской области расширен перечень услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах для субъектов предпринимательства и граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность. Решение принято на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 21 января провёл Губернатор Игорь Руденя.

В перечень включено дополнительно 34 услуги по лицензированию, земле- и природопользованию, а также в сферах сельского хозяйства, архитектуры и градостроительства.

В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени ведётся системная работа над повышением качества услуг в многофункциональных центрах.

«Одним из ключевых условий повышения качества жизни людей является формирование современной, доступной системы получения государственных и муниципальных услуг, – считает Игорь Руденя. – Основная задача – внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить удобство обслуживания для граждан».

В 2021 году открыто 7 новых филиалов в городах Белый и Красный Холм, поселках Молоково, Пено, Сонково и Фирово, селе Лесное. Начали функционировать дополнительные филиалы в городах Вышний Волочек и Торжок. Отремонтированы помещения филиала № 1 в Твери. Кимрский филиал переехал в новое здание. В Торопецком филиале проведен капитальный ремонт. Все филиалы оснащены новой мебелью и оборудованием, соответствуют единому бренду «Мои документы».

В 2022 году запланирован переезд в новые здания филиалов МФЦ в Осташкове и Спирово, открытие дополнительного филиала в Ржеве и капремонт в Завидовском, размещение филиала на территории комплекса «Россия – Моя история».

В 2023 году планируется открытие новых центров в Конаково, Заволжском районе Твери, капремонт и переезд филиала в Максатихе.

Приоритетными направлениями развития сети МФЦ в Верхневолжье обозначены развитие информационных технологий, в частности, электронного документооборота между центрами и органами государственной власти, активизация использования услуг в сферах сельского и лесного хозяйств, природных ресурсов.

Всего в филиалах МЦФ Тверской области в 2021 году было оказано порядка 920 тыс. услуг. Самыми популярными стали постановка на кадастровый учет, регистрационный учет граждан РФ, предоставление сведений из единого реестра недвижимости, выдача субсидий на оплату жилого помещения и ЖКУ, выдача и замена паспорта гражданина России и прочие.

Пресс-служба Правительства Тверской области