Пятеро представителей СМИ Тверской области стали обладателями стипендии Губернатора для молодых журналистов в 2022 году

21 января на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провел Игорь Руденя, названы обладатели стипендии Губернатора Тверской области для молодых журналистов региональных средств массовой информации в 2022 году.

Всего на конкурс было подано 100 работ. Основными критериями при выборе победителей стали актуальность темы информационного материала; соответствие формы подачи и темы; эксклюзивность информации и доступность ее подачи; влияние материала на развитие институтов гражданского общества и улучшение имиджа Тверской области.

«Журналистика - это особая профессия, с повышенной ответственностью, общественным значением и влиянием. Сегодня СМИ являются одним из важнейших институтов развития общества», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Перед рассмотрением на заседании Президиума представленные работы обсудили члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители профессионального сообщества.

В итоге победителями признаны заместитель редактора еженедельника «Аргументы и Факты в Твери» Сергей Диваков, корреспондент телекомпании «Ржев» Владислав Лебедев, корреспондент ГТРК «Тверь» Надежда Семёнова, корреспондент газеты «Вперед» Калязинского района Анна Слатинская, корреспондент телеканала «Тверской проспект-Регион» Наталья Чекед.

Стипендия молодым журналистам будет выплачиваться в течение 2022 года ежемесячно.