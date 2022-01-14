Прививочные пункты Тверской области продолжают работу в выходные дни

В Тверской области продолжается вакцинация жителей против коронавирусной инфекции. Прививочные пункты Верхневолжья работают как в будни, так и в выходные дни.

На сегодняшний день прививку в регионе сделали 626 454 человека. Более 233 тысяч из вакцинированных – представители старшего поколения.

Как подчеркивают специалисты, вакцинация и своевременная ревакцинация позволяет защитить пожилых как наиболее уязвимую категорию. При этом медики рекомендуют людям старшего возраста вакцинироваться и ревакцинироваться двухкомпонентной вакциной Спутник V.

Врачи также обращают внимание, что в связи с появлением нового штамма коронавируса особенно внимательно к своему здоровью следует относиться будущим мамам, женщинам, планирующим беременность, родителям детей младшего возраста.

Исследования показали, что вакцинация позволяет значительно снизить риски тяжелого течения коронавируса. Так, у привитых людей, но заразившихся, заболевание проходит преимущественно в легкой форме.

Еще одна действенная мера по борьбе с распространением коронавируса – использование средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции.

В ходе недавнего заседания оперштаба по предупреждению распространения коронавируса Губернатор Игорь Руденя поставил задачи по усилению контрольных мероприятий за соблюдением масочного режима в общественных местах. В Тверской области продолжаются рейды по контролю за выполнением требований санитарно-эпидемиологической безопасности в общественном транспорте, торговых центрах.

Сейчас в Тверской области действует 57 стационарных вакцинальных пунктов. Жителей отдаленных районов и коллективы предприятий обслуживают мобильные вакцинальные бригады.

Без предварительной записи прививку в Твери можно сделать в ТЦ «РИО», на площади Гагарина; в Торговом парке №1, на Октябрьском проспекте; в ТЦ «Рубин», на проспекте Калинина, и ТЦ «Вавилон», в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

В стационарных вакцинальных кабинетах вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится как без записи, так и по предварительной записи. Записаться на прививку жителям Твери и районов области можно по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Пресс-служба Правительства Тверской области