Электропоезда «Иволга», в производстве которых задействован Тверской вагонзавод, появятся в Аргентине

Тендер на поставку 70 электропоездов, объявленный министерством транспорта Аргентины, выиграло ООО «ТМХ Интернешнл» - 100% дочернее предприятие АО «Трансмашхолдинг». Производство современных электропоездов «Иволга» ведется на площадях Тверского вагоностроительного завода (входит в состав АО «ТМХ»).

Поставка электропоездов в Аргентину – первый подобный проект для ТМХ, который предполагается реализовать в дальнем зарубежье.

С 2016 года ТВЗ выпустил свыше 440 вагонов «Иволги», которые эксплуатируются на Московских центральных диаметрах – новой транспортной системе, введенной в эксплуатацию в столице России в 2019 году.

«Тверской вагоностроительный завод – один из самых активных участников реализации политики импортозамещения в Тверской области. Обеспечен портфель заказов, гарантирующих стабильное развитие крупнейшего машиностроительного предприятия региона. Яркий пример –серийное производство электропоезда «Иволга», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Тендер предусматривает поставку 70 электропоездов переменного тока — 560 вагонов серии «Иволга». Общая стоимость поставки составляет 864 млн. долларов США.

Проводившийся аргентинской стороной международный тендер предполагает разработку, производство, поставку и послепродажное обслуживание 8-вагонных электропоездов для колеи 1676 мм. В ходе нескольких этапов оценивались не только технические и экономические параметры, но также соответствие тендерных предложений современным ожиданиям пассажиров. В общей сложности процесс выбора поставщика занял более трёх лет.

Ожидается, что поставки продукции начнутся через 27 месяцев после вступления договора в силу и завершатся в течение четырех лет. Поезда будут задействованы в пригородном сообщении между Буэнос-Айресом и городами-сателлитами.

Платформа электропоездов «Иволга» - на 100% российская разработка, предполагающая использование наиболее современных технических решений для организации городских, пригородных и межрегиональных перевозок со скоростью до 160 км\ч.

Производимые на ее базе поезда более чем на 90% состоят из комплектующих российского производства, включая все основные системы и узлы, что позволяет обеспечивать заказами множество российских предприятий-смежников из различных регионов страны. В производстве электропоездов для Аргентины будут на протяжении нескольких лет заняты около 25 тысяч человек из различных российских предприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области