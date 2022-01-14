Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Западнодвинского муниципального округа с 80-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков

21 января отмечается 80-летие освобождения Западнодвинского района от немецко-фашистских захватчиков. С этим событием жителей муниципального округа поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«В январе 1942 года вся страна следила за фронтовыми сводками, за тем, как Красная Армия освобождает родную землю, делает новые шаги к Великой Победе. Ваша малая родина высочайшей ценой заплатила за освобождение. Здесь надежно хранят память о солдатах и офицерах, партизанах и подпольщиках, мирных жителях, которые самоотверженно боролись с захватчиками», – отмечено в телеграмме от Игоря Рудени.

Западнодвинский район находился в оккупации почти пять месяцев. Враг разрушил предприятия и учреждения, жилые дома. На территории были сожжены целые деревни, погибли сотни мирных жителей, более полутора тысяч семей остались без крова.

Во время оккупации западнодвинцы создали партизанский отряд, который вел подрывную работу против захватчиков.

21 января 1942 года войска Северо-Западного фронта в ходе Торопецко-Холмской наступательной операции освободили территорию района.

Пресс-служба Правительства Тверской области