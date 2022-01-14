Торопецкий район Тверской области отмечает 80-летие со дня освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков

21 января Торопецкий район отмечает 80 лет со дня освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков. Поздравление жителям муниципального образования направил Губернатор Игорь Руденя.

«События января 1942 года – это важнейшая страница истории торопецкого края, который во все времена был надежным оборонительным рубежом нашей страны. Никогда не будет забыт героизм бойцов и офицеров Красной Армии, мужество и самоотверженность участников партизанского движения, стойкость мирных жителей. Старшее поколение передало нам свою главную ценность – безграничную любовь к Отчизне. Желаю вам всегда быть достойными этого наследия», – обратился к торопчанам Игорь Руденя.

Торопец находился в оккупации с августа 1941 года по январь 1942-го. Все это время торопецкий край был центром партизанского движения – здесь располагались штабы калининских, белорусских и латышских партизан.

Фашисты превратили Торопец в крупнейшую базу военных и материальных ценностей общефронтового значения. Освобождение города становилось важным решением задач в масштабах всей системы обеспечения советских войск.

В 1942 году был нанесен удар по системе снабжения фашистских войск, скованы возможности железнодорожного перемещения захватчиков.

Пресс-служба Правительства Тверской области