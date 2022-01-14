СВЯТОЕ КРЕЩЕНИЕ – ДУШИ ОЧИЩЕНИЕ

Праздник Крещения Господня принадлежит к числу двунадесятых, отмечается 6 (19) января и завершает цикл Рождественских торжеств.

Согласно евангельскому повествованию, к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иордан, пришёл 30-летний Иисус Христос, чтобы принять крещение. Во время Его крещения «отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный, в Тебе Моё благоволение»! Так миру открылась Живоначальная Троица: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. В общечеловеческом смысле праздник Крещения означает очищение души от греховных помыслов и поступков, стремление к совершению добрых дел во славу Господа. Сегодня, в непростые времена общемировой пандемии и тех испытаний, которые переживают многие люди, помогать ближнему становится необходимостью для каждого православного человека. Святая вода и искренняя вера в помощь Господа пусть воплотится в сознании каждого из нас в деятельное сострадание в пользу немощных.

Пример большинства приходов Конаковского благочиния убеждает в том, что наш православный мир, большинство наших земляков считают благотворительность делом чести каждого христианина и воплощают доброту своих помыслов во благо тех, кто нуждается в помощи и заботе. Сердечно поздравляю священнослужителей, а также юных и взрослых прихожан наших храмов, всех жителей Конаковского района с Великим праздником Крещения Господня!

Пётр ДУБЯГО,

протоиерей, Благочинный Конаковского церковного округа.