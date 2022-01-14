СВЯТОЕ КРЕЩЕНИЕ – ДУШИ ОЧИЩЕНИЕ

posted by admin on пт, 01/21/2022 - 10:34

Праздник Крещения Господня принадлежит к  числу двунадесятых, отмечается 6 (19) января и завершает цикл Рождественских торжеств.
Согласно евангельскому  повествованию, к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иордан, пришёл 30-летний Иисус Христос, чтобы   принять крещение. Во время Его крещения «отверзлось небо, и Дух Святый нисшел  на него как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный, в Тебе Моё благоволение»! Так миру открылась Живоначальная Троица: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. В общечеловеческом смысле праздник Крещения означает очищение души от греховных помыслов и поступков, стремление к совершению добрых дел во славу Господа. Сегодня, в непростые времена общемировой пандемии и тех  испытаний, которые переживают многие  люди, помогать ближнему становится необходимостью  для каждого православного человека. Святая вода и искренняя вера в помощь Господа пусть воплотится в сознании каждого из нас в деятельное сострадание в пользу немощных.
Пример большинства приходов Конаковского благочиния убеждает в том, что наш православный мир, большинство наших земляков   считают благотворительность делом  чести каждого христианина и воплощают доброту своих помыслов во благо тех, кто нуждается в помощи и заботе. Сердечно поздравляю священнослужителей, а также  юных и взрослых  прихожан наших храмов, всех жителей Конаковского района с Великим праздником Крещения Господня! 
Пётр ДУБЯГО,  
протоиерей, Благочинный Конаковского церковного округа.

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