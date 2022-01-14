ЧЕТЫРЕ ЗОЛОТА, ДВА СЕРЕБРА И БРОНЗА

С 14 по 16 января «ДЮСШ единоборств» Конаковского района принимала спортсменов из 39 регионов нашей страны на первенстве России по джиу-джитсу. Оно проходило в двух возрастах: до 16 лет и до 21 года. Честь тверского региона защищали две команды общей численностью 60 спортсменов, из них 17 – конаковских. Семь наших борцов закончили соревнования с медалями. Это первенство было отборочным: финалисты получили право представлять Россию на мировой арене.

Соревнования проходили в спорткомплексе «Олимп». На открытии соревнований успешных выступлений борцам пожелали глава Конаковского района Олег Лобановский, председатель комитета по физкультуре и спорту Тверской области Александр Демин, депутат Законодательного собрания Тверской области, президент областной федерации джиу-джитсу Константин Буевич, депутат Законодательного собрания Тверской области от Конаковского района Александр Слепышев, начальник управления образования администрации Конаковского района Михаил Кожехов, директор КСК «Конаковские конюшни» Борис Малиев.

За два дня в первенстве приняли участие более 700 лучших спортсменов, которые были финалистами и победителями региональных этапов. В целях эпидемиологической безопасности выступления борцов были разбиты не только на 2 дня, но и в течение каждого из дней разделены на три части: утреннюю, дневную и вечернюю, чтобы не допускать превышения разрешённого количества участников. Соревнования проводились без зрителей, при входе в спорткомплекс осуществлялась термометрия.

На торжественном открытии Константин Буевич вручил Почетные грамоты и Благодарность от Заканодательного собрания Тверской области «За многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в тренерской деятельности и большой вклад в развитие физической культуры и спорта Тверской области» нашим тренерам: директору «ДЮСШ единоборств» Александру Сударикову, заведующему ОМПКиС администрации Конаковского района Александре Федотовой и завучу спортшколы Ольге Алексеевой.

Спортсмены «Конаковской ДЮСШ единоборств» за два дня завоевали четыре золотых, две

серебряных и одну бронзовую медали. Вот имена наших призеров: «золото» завоевали Серафим Баженов, Светлана Михайлова, Салохитдин Фозилов и Тогрул Сафаров.

«Серебро» завоевали Дмитрий Наговицын и Александр Судариков.

И «бронза» - у Элмадина Халилова.

О соревнованиях хорошо отозвались наши гости, например, Юрий Ермаков из Сургута:

- Отгремело первенство России по джиу-джитсу. Проходило оно в славном городе Конаково, что в Тверской области. Сразу скажу - это очень крутой турнир, потому что здесь собираются реально лучшие, и взять здесь медаль считается ох как круто. Здесь нет разделения на пояса, здесь только возраст и вес. Спортсмены едут со всей России, да еще какие спортсмены: только первые и вторые номера в первенствах своих регионов! Я бы, наверное, сказал, что это лучший турнир по джиу-джитсу с точки зрения профессионализма. Мой сын Арсений в разделе «неваза» в возрастной категории до 16 лет в весовой 73 килограмма занял достойное 3 место, причём провёл четыре схватки, три из которых закончил досрочно и одну проиграл по баллам. Он мог стать как минимум вторым. Будем тренироваться дальше.

Тренер «ДЮСШ единоборств» Александр Судариков подвел итоги:

- Коллектив спортшколы выражает благодарность всем, кто оказал помощь в проведении и организации соревнований, которые прошли на высоком уровне.Это, в первую очередь, администрации Конаковского района и г. Конаково, федерацияи джиу-джитсу России и Тверской области. Также спасибо всем, кто принял на себя размещение спортсменов, кто взял на себя организацию питания: это В. Тютин и М. Воронкин. Спасибо водителям автобусов, всему тренерскому составу и нашим воспитанникам, которые помогали в организации мероприятия и судействе. Благодарность - всему персоналу СК «Олимп» и директору С. Салдину. И особая благодарность - ОМВД России по Конаковскому району в лице К. Рябова за организацию безопасности.

М. МАЛАХОВ,

А. ФЕДОТОВА.

Фото авторов.